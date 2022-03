Covid oggi Piemonte, 2.575 contagi e 6 morti: bollettino 18 marzo

(Adnkronos) – Sono 2.575 nuovi contagi da coronavirus in Pimeonte oggi, 18 marzo, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione, pari al 7,6% di 33.784 tamponi eseguiti, di cui 30.261 antigenici. Sono 6, nessuno di oggi, i decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (+2 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 583(+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 46.601. I tamponi diagnostici finora processati sono 16.155.370 (+ 33.784 rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi diventa 1.019.054,di cui 85.937 Alessandria, 46.849 Asti, 39.238 Biella, 134.452 Cuneo, 76.993 Novara, 541.395 Torino, 36.329 Vercelli, 36.932 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 5.054 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.876 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

In tutto sono 13.147 i deceduti risultati positivi al virus, 1.766 Alessandria, 787 Asti, 500 Biella, 1.597 Cuneo, 1.056 Novara, 6.276 Torino, 606 Vercelli, 424 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.I pazienti guariti diventano complessivamente 958.701(+1902 rispetto a ieri), 80.121 Alessandria, 44.379 Asti, 37.443 Biella, 128.061 Cuneo, 73.696 Novara, 513.305 Torino, 34.047 Vercelli, 34.604 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.895 extraregione e 9.150 in fase di definizione.