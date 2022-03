Covid oggi Piemonte, 1.950 contagi e 19 morti: bollettino 2 marzo

(Adnkronos) – Sono 1.961 nuovi contagi da Coronavirus comunicati oggi, 2 marzo 2022, i Piemonte secondo i dati del bollettino della Regione. Eseguiti 30.273 tamponi, di cui 25.605 antigenici. Mentre sono 19, nessuno di oggi, i decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 40, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 840 (-79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 42.960.

Il totale dei casi positivi diventa 986.004, di cui 81.555 Alessandria, 45.237 Asti, 38.215 Biella, 131.772 Cuneo, 74.700 Novara, 524.182 Torino, 35.009 Vercelli, 35.291 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.834 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.209 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Il totale delle vittime diventa quindi 13.066 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.751Alessandria, 781 Asti, 499 Biella, 1.595 Cuneo, 1.047 Novara, 6.234 Torino, 603 Vercelli, 422 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 134 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 929.098 (+2.477 rispetto a ieri), 76.704 Alessandria, 43.038 Asti, 36.410 Biella, 125.387 Cuneo, 71.784 Novara, 497.276 Torino, 32.982 Vercelli, 33.198 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.691 extraregione e 8.628in fase di definizione.