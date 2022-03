Covid oggi Piemonte, 1.719 contagi e 4 morti: bollettino 5 marzo

(Adnkronos) – Sono 1.719 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti che porta a 13.079 il totale delle vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 32.029 tamponi, di cui 28.006 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 34, 2 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 695, 42 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 41.711. Da ieri i guariti sono stati 2.086.