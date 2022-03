Covid oggi Piemonte, 1.542 contagi: bollettino 27 marzo

(Adnkronos) – Sono 1.542 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 27 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 sono pari al 9,6% di 16.025 tamponi eseguiti, di cui 13.654 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (-4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 590 (+25 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 50.646. I tamponi diagnostici finora processati sono 16.414.763 (+16.025 rispetto a ieri).

Nessun decesso di persone con diagnosi di Covid-19 comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane 13.175 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 977.425 (+1.322 rispetto a ieri).