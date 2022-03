Covid oggi Lombardia, 2.336 contagi e 13 morti: bollettino 14 marzo

(Adnkronos) – Sono 2.336 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 marzo in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione, sono stati 21.697, per un indice di positività del 10,7%. I decessi da inizio pandemia sono 38.952. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 786 (+24), mentre sono invariati i pazienti in terapia intensiva, a quota 73.

In provincia di Milano i nuovi casi sono 874, di cui 488 a Milano città, a Bergamo 104, Brescia 301, a Como 172, Cremona 52, a Lecco 49, a Lodi 28, a Mantova 69, a Monza e Brianza 202, a Pavia 113, a Sondrio 16 e a Varese 218.