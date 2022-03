Covid oggi Lombardia, 1.614 contagi e 30 morti: a Milano 307 casi

(Adnkronos) – Sono 1.614 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 7 marzo. Si registrano inoltre altri 30 morti. I nuovi casi a Milano città sono 307. 38.822 il totale di vittime nella Regione dall’inizio della pandemia. A fronte di 19.902 tamponi effettuati, il rapporto test/positivi si attesta all’8,1% mentre restano stabili i ricoveri in terapia intensiva (82) e quelli non in terapia intensiva: 821.

Più in dettaglio, sono 575 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 307 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 89 nuovi casi, a Brescia 232, a Como 97, a Cremona 51, a Lecco 27, a Lodi 16, a Mantova 56, in provincia di Monza e Brianza 134, a Pavia 99, a Sondrio 11 e a Varese 139.