Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 9 marzo

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, mercoledì 9 marzo 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Con la variante Omicron che domina e la Delta spazzata via, le novità in arrivo dall’1 aprile sul Green pass, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli.

Sono 3.982 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Si abbassa dunque il numero dei casi, che ieri erano 5.263, facendo salire a 1.362.882 il totale da inizio pandemia. Il totale dei decessi è invece di 13.937. Flettono i dati degli ospedali: sono 884 (-29) i malati ricoverati in area medica, e 67 (-6) quelli in terapia intensiva. Gli attuali positivi continuano a scendere, 49.134 (-116).

Sono 3.172 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 9 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione pubblicato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.172 su 24.650 test di cui 6.886 tamponi molecolari e 17.764 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,87% (53,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.716.917 di cui 2.314.534 dosi booster.