Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 6 marzo

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, domenica 6 marzo, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale, mentre i contagi calano e si avvicina la fine dello stato d’emergenza, in scadenza il 31 marzo.

Sono 3.029 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Casi in calo rispetto a ieri (erano 3.866) con il totale dall’inizio dell’epidemia che sale a 1.352.070, mentre quello dei decessi a 13.900. Gli attuali positivi sono 49.566 (-62). Stabili rispetto a 24 ore prima gli indicatori clinici: nei reparti non critici sono ricoverati 895 pazienti (-3), nelle terapie intensive 85 (+2).

Sono 2.487 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 8 morti. I nuovi casi (855 confermati con tampone molecolare e 1.632 da test rapido antigenico) portano il totale a 872.171 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi positivi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 839.368 (96,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 6.659 tamponi molecolari e 13.151 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,6% è risultato positivo. Sono invece 5.474 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 45,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.676, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 731 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne con un’età media di 85,3 anni.