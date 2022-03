Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 21 marzo

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, lunedì 21 20 marzo, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Toscana e Veneto, Piemonte e Lombardia, Lazio e Campania, Pugliae Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le news relative alla variante Omicron 2, tra sintomi, incubazione, durata e vaccino.

Sono 1.938 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.421.583, mentre gli attualmente positivi sono 66.301. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14mila (14.045). Negli ospedali veneti sono ricoverate 429 persone in area medica e 28 in terapia intensiva, per quanto riguarda le strutture ospedaliere. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 103. Nella giornata di ieri sono state somministrate 1.941 dosi di vaccino.

Sono 2.105 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 marzo in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipati via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 2.105 su 11.889 test di cui 5.199 tamponi molecolari e 6.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,71% (51,9% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post.