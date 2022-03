Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 marzo

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, sabato 19 marzo 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Liguria, Lombardia e Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale. Secondo i dati contenuti nel Report integrale sulla sorveglianza epidemiologica Sars-Cov-2 dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato oggi, che riporta i dati di mortalità nella popolazione over 12, registrati nel periodo 21 gennaio-20 febbraio 2022, la mortalità per Covid-19 tra le persone senza vaccino risulta 15 volte più alta rispetto a chi ha fatto la dose booster, e circa 5 volte maggiore rispetto a chi è vaccinato con due dosi da meno di quattro mesi.

Sono 6.831 i nuovi contagi da covid in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi, 19 marzo. Si registrano inoltre altri 7 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.414.989, mentre gli attualmente positivi sono 65.378. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14 mila (14.036). Nella giornata di ieri sono state somministrate 7.375 dosi di vaccino.

Sono 7.392 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 marzo 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 33.982 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 2.251; Provincia di Bat: 491; Provincia di Brindisi: 644; Provincia di Foggia: 984; Provincia di Lecce: 2.177; Provincia di Taranto: 779; Residenti fuori regione: 47; Provincia in definizione: 19.

Sono 99.911 le persone attualmente positive in Puglia, 570 ricoverate in area non critica, 28 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, 830.341 casi totali nella Regione, 9.283.965 test eseguiti, 722.576 persone guarite e 7.854 decessi.

Sono 1.179 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 19 marzo. Si registrano inoltre altri 2 morti. Su 4.480 tamponi molecolari sono stati rilevati 349 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,79%. Sono inoltre 6.393 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 830 casi (12,98%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 5, così come calano i pazienti ospedalizzati in altri reparti che risultano essere 125′.