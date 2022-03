Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 marzo

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, domenica 13 marzo 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, alla vigilia del passaggio in zona bianca per otto Regioni: Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia e Sicilia.

Sono 8.454 nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 marzo 2022, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione che registra anche 5 morti. Negli ospedali ci sono 430 pazienti con Covid ricoverati in area medica (-3), mentre restano fermi a 28 quelli in terapia intensiva. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è di 1.380.410, quello dei decessi 13.965. Rialzo anche dei positivi in isolamento che oggi sono 52.744 (+840). Quanto alla somministrazione dei vaccini, sono 9.355 (contro le 8.501 di ieri) le dosi distribuite, delle quali 309 prime dosi.

Sono 3.723 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 13 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.723 su 23.569 test di cui 7.133 tamponi molecolari e 16.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,80% (53,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.739.721 di cui 2.321.94 dosi booster.