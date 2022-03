Covid oggi Italia, 60.191 contagi e 184 morti: bollettino 8 marzo

(Adnkronos) – Sono 60.191 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 184 morti.

LAZIO – Sono 6.214 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti. I casi a Roma città sono a quota 2.473.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.406 tamponi molecolari e 51.441 tamponi antigenici con il 9,8% di tasso di positività. I ricoverati sono 1.060 i ricoverati, 82 in meno da ieri, 92 le terapie intensive occupate, 7 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.524 i guariti. “Dopo tre settimane in calo rallenta la discesa, si registrano +1.600 casi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente” ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio, i casi e i decessi registrati nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 706 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.039 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 728 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 423 i nuovi casi e nessun decesso; Asl Roma 5: sono 559 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 741 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 2.018 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 724 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 787 i nuovi casi e nessun morto; Asl di Rieti: sono 178 i nuovi casi e nessun decesso; Asl di Viterbo: sono 329 i nuovi casi e 3 i decessi.

CAMPANIA – Sono 5.852 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti, di cui avvenuti in precedenza ma comunicati solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 40.690 tamponi, tra molecolari e antigenici. In Campania sono 29 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 575 quelli nei reparti di degenza.

SARDEGNA – Sono 2.063 i nuovi contagi da coronavirus confermati in Sardegna oggi, 8 marzo 2022, secondo i dati del bollettino covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13831 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 ( – 6 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 323 (stesso dato di ieri ). Sono 24.083 i casi di isolamento domiciliare (- 709). Si registrano 11 decessi: una donna di 83 anni e un uomo di 73, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due donne di 69 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 89 anni, residente nella provincia di Oristano; tre uomini di 75, 79 e 84 anni, residenti nella provincia di Sassari e tre decessi nella provincia di Nuoro.

VENETO – Sono 5.263 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 16 morti, in base alla differenza tra il totale del bollettino odierno e la cifra indicata ieri dal ministero della Salute. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area medica sono 913 (+6), mentre i malati in terapia intensiva sono 73 (-9).

TOSCANA – Sono 3.840 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.840 su 31.485 test di cui 6.425 tamponi molecolari e 25.060 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,20% (58,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.711.510 di cui 2.312.074 dosi booster.

PUGLIA – Sono 6.026 i nuovi contagi da covid in Puglia secondo il bollettino di oggi, 8 marzo. Si registrano inoltre altri 20 morti. 22.875 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 75.123 le persone attualmente positive nella Regione, 544 quelle ricoverate in area non critica e 31 quelle in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 763.927 i casi totali, 8.933.533 i test eseguiti, 681.059 le persone guarite e 7.745 quelle decedute.

ABRUZZO – Sono 1.684 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 marzo 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti per un totale di 3.003 vittime da inizio pandemia. Da ieri ci sono stati 499 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.969 tamponi molecolari e 11.449 test antigenici con un tasso di positività al 10.25 per cento. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 66.251. Sono 278 i pazienti, 16 in meno rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica. Sono 14 le terapie intensive occupate, 2 in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 65.959 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Chieti a 474, Teramo a 444, L’Aquila a 355 e Pescara a 338.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 837 i nuovi contagi rilevati in Friuli Venezia Giulia oggi, 8 marzo 2022, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Eseguiti 4.643 tamponi molecolari (con una percentuale di positività del 4,2%) e 9.149 test rapidi antigenici (7,02%). Sei i morti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 161.

BASILICATA – Sono 751 i nuovi casi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 8 marzo. Si registrano inoltre altri 3 morti. 3.570 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. I ricoverati per Covid-19 sono 91 (+2) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 57 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 34 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.900. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 599 somministrazioni. Finora 467.436 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 438.873 hanno ricevuto la seconda (79,3 per cento) e 342.013 sono le terze dosi (61,8 per cento), per un totale di 1.248.336 somministrazioni effettuate.

VALLE D’AOSTA – Sono 83 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 marzo 2022 in Valle d’Aosta, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi di positività portano il totale delle persone colpite dal virus da inizio emergenza ad oggi nella Regione a 31.769. I positivi attuali sono 1322 di cui 1304 in isolamento domiciliare, 16 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite è salito a 29.925, in aumento di 61 unità rispetto alla rilevazione di ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è pari a 129.039 unità mentre i tamponi finora effettuati sono 473.285. I decessi di persone con diagnosi di Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 522.

CALABRIA – Sono 2.943 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 marzo 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti per un totale di 2.151 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.561 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono stati 1.331 i guariti. Al momento in Calabria sono 1.607 i positivi, crescono di 15 unità i ricoveri per un totale di 292, mentre le terapie intensive sono stabili a 15 occupate.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.671 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.219 tamponi, di cui 11.674 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 7,9%. Da ieri sono guarite 2.105 persone. Le terapie intensive occupate sono 67, 4 in meno rispetto a ieri, e 1.140 sono quelli ricoverati nei reparti ordinari Covid, 67 in meno rispetto a ieri. In isolamento a casa 26.150 persone. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 525 nuovi casi, seguita da Modena a 241, poi, Rimini a 155, Ravenna a 128, Piacenza a 120 e Cesena a 107.

PIEMONTE – Sono 2.330 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 marzo 2022 in Piemonte, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. Nel dettaglio, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.330 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 7% di 33.335 tamponi eseguiti, di cui 27.175 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 996.279.

I ricoverati in terapia intensiva sono 37 (+1 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 690 (-10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 41.380. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.867.233 (+33.335 rispetto a ieri). Sono 8, di cui 1 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 13.100 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 941.072 (+2.366 rispetto a ieri).