Covid oggi Italia, 48.886 contagi e 86 morti: bollettino 13 marzo

(Adnkronos) – Sono 48.886 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 86 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 330.028 tamponi con un tasso di positività al 14,8%.

I ricoverati sono 8.240, 6 in più da ieri, 516 in terapia intensiva, 3 in più.



CAMPANIA – Sono 5.190 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 30.104 tamponi, di cui 20.920 antigenici. I ricoverati sono 557 nei reparti ordinari Covid, mentre le terapie intensive occupate sono 32.

VENETO – Sono 8.454 nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 marzo 2022, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione che registra anche 5 morti. Negli ospedali ci sono 430 pazienti con Covid ricoverati in area medica (-3), mentre restano fermi a 28 quelli in terapia intensiva. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è di 1.380.410, quello dei decessi 13.965. Rialzo anche dei positivi in isolamento che oggi sono 52.744 (+840). Quanto alla somministrazione dei vaccini, sono 9.355 (contro le 8.501 di ieri) le dosi distribuite, delle quali 309 prime dosi.

LAZIO – Sono 6.487 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.408 tamponi molecolari e 34.977 tamponi antigenici con un tasso di positività al 15,3%. I casi a Roma città sono a quota 2.993.

I ricoverati sono 1.035, 11 in più da ieri, 73 le terapie intensive occupate, 2 in più da ieri, e 5.276 i guariti nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 1 sono 1.126 i nuovi casi e un morto; nella Asl Roma 2 sono 1.095 i nuovi casi; nella Asl Roma 3 sono 772 i nuovi casi; nella Asl Roma 4 sono 376 i nuovi casi; nella Asl Roma 5 sono 529 i nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 6 sono 756 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 1.833 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 661 i nuovi casi; nella Asl di Latina sono 567 i nuovi casi; nella Asl di Rieti sono 283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore, mentre nella Asl di Viterbo sono 322 i nuovi casi e 1 decesso.

SARDEGNA – Sono 1.305 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 3 persone nell’isola per complicazioni, legate al Coronavirus. Si tratta di una sessantenne dell’oristanese, un uomo di 77 anni del nord della Sardegna e una 92enne del cagliaritano. I nuovi contagi sono stati confermati da 282 tamponi molecolari e 1.023 antigenici, in totale sono stati 8.525 i test effettuati.

Sale a 18, uno in più, il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive e scende a 310, 8 in meno, il totale dei posti letto occupati nell’area medica. Con un incremento di 329 persone arriva a 24.186 il numero dei casi di isolamento domiciliare.

TOSCANA – Sono 3.723 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 13 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.723 su 23.569 test di cui 7.133 tamponi molecolari e 16.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,80% (53,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.739.721 di cui 2.321.94 dosi booster.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.725 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.722 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.817 molecolari e 6.905 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 19,8%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 57 (-1 rispetto a ieri), l’età media è di 64,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.049 (+ 8 rispetto a ieri). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 687 nuovi casi, seguita da Modena a 406; poi Reggio Emilia a 277, Ravenna a 229, Ferrara a 217, Rimini a 207. Quindi Parma a 204, Cesena a 193, poi Forlì a 125; Piacenza a 111, e infine il Circondario imolese con 69 nuovi casi di positività. In isolamento domiciliare 29.169 persone.

PIEMONTE – Sono 1.335 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Tasso di positività pari all’8,4% di 15.872 tamponi eseguiti, di cui 13.284 antigenici. Da ieri ci sono stati 1.037 guariti.

I ricoverati in terapia intensiva sono 27, numero invariato rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari Covid sono 597, 2 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 42.710.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 546 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 13 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. Nel dettaglio, oggi su 1.881 tamponi molecolari sono stati rilevati 164 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,72%. Sono inoltre 3.705 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 382 casi (10,31%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 138, ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.