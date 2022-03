Covid oggi Italia, 41.500 contagi e 185 morti: bollettino 3 marzo

(Adnkronos) – Sono 41.500 i nuovi contagi da covid in Italia oggi, giovedì 3 marzo, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 185 morti. 431.312 i tamponi effettuati, per un tasso di positività che si attesta al 9,6%. In calo i ricoveri: i ricoverati con sintomi sono in totale 9.599 (-355 rispetto a ieri) mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 654 (-27) con 52 ingressi del giorno. In totale sono 155.399 le vittime. Gli attualmente positivi sono 1.041.462.

ECCO DATI E NUMERI COVID DELLE REGIONI:

LOMBARDIA – Sono 4.386 i nuovi contagi Covid e 35 i morti registrati oggi in Lombardia, secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Sono stati effettuati 67.160 tamponi, con un indice di positività del 6,5%. Negli ospedali sono ricoverate 951 persone (-29) e in terapia intensiva 90 (-8).

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.420, di cui 645 a Milano città. A Bergamo 297, Brescia 521, Como 249, Cremona 179, Lecco 111, Lodi 59, Mantova 244, Monza e Brianza 347, Pavia 267, Sondrio 72 e Varese 415.

LAZIO – Sono 4.771 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 3 marzo. Si registrano inoltre altri 11 morti. A Roma i nuovi casi sono 2.321. “Oggi nel Lazio su 10.465 tamponi molecolari e 36.243 tamponi antigenici per un totale di 46.708 tamponi, si registrano 4.771 nuovi casi positivi (+2.459), sono 11 i decessi (-8), 1.230 i ricoverati (-57), 98 le terapie intensive (-10) e +8.938 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. I casi a Roma città sono a quota 2.321″, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

CAMPANIA – Sono 3.627 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 19 morti, di cui 7 avvenuti nei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.749 test, tra molecolari e antigenici. In Campania sono 37 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, e 645 quelli nei reparti di degenza.

VENETO – Sono 3.918 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. Il totale dei malati da inizio dell’epidemia sale a 1.341.406, quello delle vittime a 13.864. Lo riferisce il bollettino della Regione. In calo i ricoveri: -29 i pazienti attualmente positivi in area non critica e -5 i pazienti attualmente positivi in terapia intensiva. Dieci decessi si sono registrati negli ospedali per acuti e due negli ospedali di comunità. Gli attuali positivi sono 51.229.

PIEMONTE – Sono 1.780 i nuovi contagi da covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 3 marzo. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi sono pari al 6,4% di 27.935 tamponi eseguiti, di cui 23.165 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 987.791, di cui 81.766 Alessandria, 45.319 Asti, 38.276 Biella, 131.910 Cuneo, 74.805 Novara, 525.166 Torino, 35.075 Vercelli, 35.389 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.848 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.237 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

ABRUZZO – Sono 1.213 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 3 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. Dei positivi odierni, 771 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. I nuovi guariti sono 602. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 63.540 (+589 rispetto a ieri). Sono 324 i pazienti (-11 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 63203 (+600 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.208 tamponi molecolari e 8.930 test antigenici.Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9,23%.

CALABRIA – Sono 1.805 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 3 marzo. Si registrano inoltre altri 4 morti. 10.698 i tamponi effettuati, +1.695 guariti. Sono 2.110 i decessi totali. Il bollettino, inoltre, registra +106 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 272) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 17).

SARDEGNA – Sono 1.305 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 marzo 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.143 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26, 3 in meno da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 321, 4 in meno da ieri. In isolamento a casa 25.958 persone.

TOSCANA – Sono 2.879 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 marzo in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19.. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, 994 confermati con tampone molecolare e 1.885 da test rapido antigenico, portano il totale a 864.234 dall’inizio dell’emergenza sanitaria e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 829.124 (95,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 7.571 tamponi molecolari e 19.624 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,6% è risultato positivo. Sono invece 5.840 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 49,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.028, -4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 796 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (2 in meno). Si registrano 14 nuovi decessi: 8 uomini e 6 donne con un’età media di 79,5 anni (2 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Massa Carrara, 3 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Siena, 2 a Grosseto, 1 fuori Toscana).

PUGLIA – Sono 3.696 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 marzo in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 27.636 tamponi giornalieri, sono così suddivisi per provincia: Bari: 923; Bat: 285; Brindisi: 323; Foggia: 540; Lecce: 1.170; Taranto: 419; Residenti fuori regione: 22; Provincia in definizione: 14. Sono 75.505 le persone attualmente positive, 580 le ricoverate in area non critica, 35 in terapia intensiva. Dati complessivi: 745.543 casi totali, 8.815.784 tamponi eseguiti, 662.339, persone guarite e 7.699 i decessi.

BASILICATA – Sono 535 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 marzo 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti: le vittime erano residenti a Castronuovo Sant’Andrea, Montescaglioso, Policoro, Pignola e Picerno. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.939 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 430 persone. I ricoverati per Covid-19 sono 94, 2 in meno rispetto a ieri, di cui 3 in terapia intensiva. Gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.600.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 884 somministrazioni. Finora 467.289 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino, 437.838 hanno ricevuto la seconda, mentre le terze dosi sono state 339.826.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 607 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 marzo 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.078 tamponi molecolari e 7.446 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 180.

I totalmente guariti sono 287.170, i clinicamente guariti 198, mentre le persone in isolamento calano a 17.707. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 310.064 persone.