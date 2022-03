Covid oggi Italia, 36.429 contagi e 214 morti: bollettino 2 marzo

(Adnkronos) – Sono 36.429 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 214 morti. Effettuati 415.288 tamponi, indice di positività all’8,77%.

DATI E NUMERI COVID DELLE REGIONI



VENETO – Sono 3.434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. In calo i ricoveri: – 29 rispetto a ieri i pazienti attualmente positivi in area non critica e -5 i pazienti attualmente positivi in terapia intensiva.

LAZIO – Sono 2.312 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 19 morti. I casi a Roma città sono 1047. “Oggi nel Lazio su 12.357 tamponi molecolari e 29.315 tamponi antigenici per un totale di 41.672 tamponi, si registrano 2.312 nuovi casi positivi (-2.231), sono 19 i decessi (+7), 1.287 i ricoverati (-57), 108 le terapie intensive (-8) e +6.690 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.047”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

CAMPANIA – Sono 3.650 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 2 marzo 2022, secondo i numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 14 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 35.484 test. Tra i decessi, 9 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 5 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 42 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 673 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

PIEMONTE – Sono 1.961 nuovi contagi da Coronavirus comunicati oggi, 2 marzo 2022, secondo i dati del bollettino della Regione. Eseguiti 30.273 tamponi, di cui 25.605 antigenici. Mentre sono 19, nessuno di oggi, i decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 40, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 840 (-79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 42.960.

LIGURIA – Sono 985 i nuovi contagi registrati in Liguria oggi, 2 marzo 2022, a fronte di 10.525 tamponi effettuati di cui 3.330 molecolari e 7.195 antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino con i dati Covid della Regione. Registrati 4 morti. Ancora calo sostanziale delle ospedalizzazioni che a oggi sono 320, 42 in meno rispetto a ieri. Diciassette sono le terapie intensive (5 i non vaccinati). Calano ancora le persone in isolamento domiciliare che a oggi sono 13.159, 129 in meno rispetto a ieri.

VALLE D’AOSTA – Sono 40 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 2 marzo 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano a 31.500 persone colpite da virus da inizio epidemia. I positivi attuali sono 1297 di cui 1.276 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 29.685, in aumento di 63 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 128.429 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 469.013. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta sono ad oggi 520.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.421 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 2 marzo 2022, in Emilia-Romagna su un totale di 19.283 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.286 molecolari e 8.997 test antigenici rapidi. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano 21 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 63 (-2 rispetto a ieri, pari al -3,1%), l’età media è di 61,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.276 (-76 rispetto a ieri, -5,6%), età media 74,9 anni.

SARDEGNA – Sono 1.172 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 2 marzo 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi (di cui 943 diagnosticati da antigenico) sono stati rilevati nel complesso su 9.828 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 29 (+3). I pazienti ricoverati in area medica sono 325 (+19). Sono 27.393 i casi di isolamento domiciliare (-2092). Si registrano 4 decessi: 1 uomo di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 donna di 86 e 1 uomo di 88, residenti nella provincia di Sassari; 1 donna di 84 anni residente nella provincia di Oristano.

TOSCANA – Sono 2.413 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 18 morti. I nuovi casi, 821 confermati con tampone molecolare e 1.592 da test rapido antigenico, che portano il totale a 861.355 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 825.177 (95,8% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 7.414 tamponi molecolari e 16.974 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,9% è risultato positivo. Sono invece 5.083 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.110, -5,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 826 (20 in meno rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (1 in più).

CALABRIA – Sono 1.566 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti con il totale dei decessi da inizio pandemia che sale a 2.106. I nuovi casi sono stati individuati su 10.057 tamponi effettuati. Sono +2.249 i guariti. Il bollettino, inoltre, registra -689 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 277) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 17).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 585 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. Su 5.554 tamponi molecolari sono stati rilevati 266 nuovi casi, con una percentuale di positività del 4,79%. Sono inoltre 5.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 319 casi (6,15%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 191. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (19,66%), seguita da quella 50-59 (15,73%) e da quella 30-39 anni (14,53%).

PUGLIA – Sono 3.302 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 26.836 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 839; Bat: 213; Brindisi: 231; Foggia: 517; Lecce: 1.052; Taranto: 407; Residenti fuori regione: 28; Provincia in definizione: 15. Sono 75.557 le persone attualmente positive, 581 le ricoverate in area non critica e 33 in terapia intensiva. Dati complessivi: 741.847 casi totali, 8.788.148 tamponi eseguiti, 658.600 persone guarite e 7.690 i decessi.

ABRUZZO – Sono 1.085 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 101 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 265.841. Dei positivi odierni, 591 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. I nuovi decessi (di età compresa tra 76 e 100 anni, 4 provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) portano il totale a 2.972.