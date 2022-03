Covid oggi Israele, nuova variante chimera

(Adnkronos) – Covid in Israele, oggi sono stati scoperti due casi di una ‘variante chimera’ di SarS-Cov-2, che combina la variante Omicron con la sua sottovariante Omicron 2. Ad annunciarlo è stato il ministero della Salute, riferendo di due passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale Ben Gurion, a Tel Aviv, nei giorni scorsi. Entrambi hanno sofferto di lievi sintomi come febbre, mal di testa e dolori muscolari che non hanno richiesto cure mediche particolari, ha fatto sapere ancora il ministero.

In Israele sono stati 6.310 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 3.734.462 da inizio pandemia.