Covid oggi Fvg, 1.241 contagi e 6 morti: bollettino 17 marzo

(Adnkronos) – Sono 1.241 i contagi da coronavirus oggi, 17 marzo 2022, in Friuli Venezia Giulia su 4.595 tamponi molecolari e 8.630 test rapidi antigenici realizzati. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 133. Si registrano i decessi di 6 persone.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (18,21%), seguita dalla 50-59 (15,39%) e dalla 20-29 (13,13%).

Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.850, con la seguente suddivisione territoriale: 1.186 a Trieste, 2.309 a Udine, 923 a Pordenone e 432 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 295.624, i clinicamente guariti 163, mentre le persone in isolamento risultano essere 19.249. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 320.027 persone con la seguente suddivisione territoriale: 69.620 a Trieste, 132.387 a Udine, 77.371 a Pordenone, 35.909 a Gorizia e 4.740 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 7 unità a seguito della revisione di altrettanti test.