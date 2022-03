Covid oggi Emilia, 2.279 contagi e 17 morti: bollettino 15 marzo

(Adnkronos) – Sono 2.279 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Si registrano inoltre altri 17 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 1.219.922 casi di positività. 24.392 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.380 molecolari e 13.012 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 9,3%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 10.225.819 dosi; sul totale sono 3.764.697 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,7%. Le terze dosi fatte sono 2.699.319.

Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico, dall’avvio del servizio – il 19 gennaio scorso – i tamponi caricati sul Fascicolo sanitario elettronico sono 45.563.

Di questi, 23.877, pari al 52,4%, riguardano cittadini che, avendo determinato la propria positività al virus Sars-CoV-2, hanno ricevuto o riceveranno la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni di isolamento queste persone potranno ripetere l’autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sempre sul Fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. 21.686 sono invece i tamponi con esito negativo (il 47,6%).

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 53 (-2 rispetto a ieri, pari al -3,6%), l’età media è di 65,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.045 (-33 rispetto a ieri, -3,1%), età media 74,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 3 a Parma (invariato); 4 a Reggio Emilia (invariato); 5 a Modena (-1); 23 a Bologna (-2); 3 a Imola (invariato); 3 a Ferrara (+1); 2 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 6 a Rimini (invariato).

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 41,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 786 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 251.142), seguita da Modena (379 su 189.127); poi Rimini (187 su 119.892), Cesena (144 su 68.931), Reggio Emilia (138 su 134.198) e Ravenna (132 su 112.218); quindi Piacenza (114 su 65.866), Forlì (113 su 57.656), Ferrara (108 su 83.742) e Parma (101 su 99.415); infine il Circondario imolese, con 77 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 37.735. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 30.540 (+448). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 29.442 (+483), il 96,4% del totale dei casi attivi.

Le persone complessivamente guarite sono 1.814 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.173.281. Purtroppo, si registrano 17 decessi: 4 in provincia di Piacenza (tre donne di 83, 84 e 86 anni e un uomo di 82 anni); 2 in provincia di Parma (due uomini di 63 e 75 anni); 1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 88 anni); 1 nel Circondario imolese (una donna di 79 anni); 2 in provincia di Ferrara (due uomini di 65 e 81 anni); 5 in provincia di Ravenna (due donne di 89 e 97 anni e tre uomini, di cui due di 89 e uno di 92 anni) e 2 in provincia di Forlì-Cesena (due uomini di 87 e 98 anni). Non si registrano decessi in provincia di Modena, Bologna e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.101.