Covid oggi Campania, 9.179 contagi e 11 morti: bollettino 15 marzo

(Adnkronos) – Sono 9.179 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 decessi, di cui solo 4 avvenuti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 50.444 tamponi, di cui 11.415 molecolari, con un tasso di positività del 18,19%.

I ricoverati in area medica sono 553, mentre le terapie intensive occupate sono 37 in Regione. In Campania sono 37 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto al dato di ieri, e 553 i pazienti Covid, ricoverati nei reparti di degenza, 19 in meno rispetto al dato diffuso ieri.