Covid oggi Campania, 8.093 contagi e 9 morti: bollettino 23 marzo

(Adnkronos) – Sono 8.093 i nuovi contagi da covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano inoltre altri 9 morti: 4 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 47.535 i test effettuati. In Campania sono 34 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri) e 620 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza (5 in più rispetto al dato diffuso ieri).