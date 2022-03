Covid oggi Campania, 5mila contagi e 6 morti: bollettino 11 marzo

(Adnkronos) – Sono 5.001 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 31.759 test. Dei nuovi decessi, 4 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza, ma registrati ieri. Negli ospedali della regione sono 25 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 545 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.