Covid oggi Abruzzo, 1.684 contagi e 3 morti: bollettino 8 marzo

(Adnkronos) – Sono 1.684 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 marzo 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti per un totale di 3.003 vittime da inizio pandemia. Da ieri ci sono stati 499 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.969 tamponi molecolari e 11.449 test antigenici con un tasso di positività al 10.25 per cento.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 66.251. Sono 278 i pazienti, 16 in meno rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica. Sono 14 le terapie intensive occupate, 2 in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 65.959 persone.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Chieti a 474, Teramo a 444, L’Aquila a 355 e Pescara a 338.