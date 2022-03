Covid Italia, Bassetti: “Non mollare su vaccinazioni, virus può riprendere forza”

(Adnkronos) – “Non bisogna abbassare la guardia sulle vaccinazioni” anti-Covid. “Il virus può riprendere forza e solo la continua sensibilizzazione della popolazione all’importanza del vaccino può farci uscire definitivamente dalla pandemia a livello globale”. E’ il monito di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che invita a fare tesoro del caso Hong Kong.

“Una lezione da non dimenticare”, sottolinea l’esperto su Facebook. Nel territorio autonomo nel sud-est della Cina, infatti “solo il 34,2% degli over 80 è vaccinato. Hong Kong ha quindi più anziani e meno vaccinati che in tutta la Nuova Zelanda, dove la mortalità per Covid è praticamente azzerata. Con Omicron Hong Kong sta pagando un prezzo altissimo in termini di morti, per l’esitazione vaccinale delle persone più anziane”. Da qui l’avvertimento del medico a non mollare, a proseguire con la campagna vaccinale contro Covid-19.