Covid, Ismea: “Per agriturismi -34% pernottamenti, calo minore rispetto ad altre forme accoglienza”

(Adnkronos) – “Nel corso della pandemia nel 2020 gli agriturismi hanno fatto segnare un passo indietro di 10 anni. C’è stato un calo del 34% dei pernottamenti negli agriturismi, ma questo è stato il minore arretramento tra tutte le altre forme di accoglienza in Italia. E per gli agriturismi, con la diversificazione, non c’è stato il crollo della redditività grazie all’e-commerce, alle consegne a casa e dei pasti, che hanno permesso ai 25mila agriturismi di restare in piedi”. Lo ha detto Fabio Del Bravo, dirigente Ismea per i servizi di sviluppo rurale, presentando il rapporto Ismea-Rrn su agriturismo e multifunzionalità nel corso dell’evento ‘Agriturismo e multifunzionalità. Scenari e prospettive future del settore’, organizzato da Ismea presso ‘Firenze Fiera’.