Cotto al Dente: la community più in crescita in Italia nel settore del fitness

(Adnkronos) –

Milano, 10 marzo 2022 – Che si tratti di esercizi all’aria aperta – o dentro casa – lo sport è la principale vitamina di buonumore e produttività per corpo e mente; Cotto al Dente, startup bolognese e una delle community più attive in Italia nel mondo del fitness e della sana alimentazione, supporta sportivi e appassionati della buona cucina con contenuti di qualità, sempre nuovi, studiati su misura e, soprattutto, interattivi per offrire un piano di allenamento e benessere psicofisico personalizzato e adatto alle esigenze di ognuno.

Un format, quello di Cotto al Dente, che è pensato per unire il mondo del food e del fitness in un’unica App – disponibile su Ios e Android – proponendo ogni giorno nuovi contenuti e allenamenti per ogni livello e che si possono svolgere senza bisogno di alcuna attrezzatura o personal trainer. Gli allenamenti proposti sono pensati per allenare tutti i gruppi muscolari nel corso del mese, spaziando da workout ad alta intensità a brevi challenge della durata di soli 10 minuti. La sezione food, invece, propone ricette dolci e salate che vengono spiegate in ogni passaggio e che riportano i singoli valori nutrizionali, così da poter rimanere in forma senza rinunciare al gusto. Ogni giorno tutti gli utenti che si collegheranno all’App avranno, quindi, la possibilità di ritrovarsi per allenarsi, condividere i propri risultati con la community e raggiungere gli obiettivi accedendo a tantissime ricette sane facili e veloci e suddivise per momento della giornata ed occasione e ad allenamenti, divisi per livello, obiettivi e gruppo muscolare, in modo tale da potersi allenare settimanalmente con esercizi e circuiti sempre nuovi.

La startup è nata nel 2020 da Giulia e Davide Campagna, che si occupano di tutta la creatività e della creazione dei contenuti, e da Fabio Ugolini e Giuseppe Travasoni che lavorano, invece, sullo sviluppo tecnologico della piattaforma e sull’’implementazione di tutte le nuove funzionalità. Da allora, attraverso i suoi canali, la startup ha attirato a sé professionisti e appassionati, creando una delle più attive “tribù” del fitness in Italia: sono già oltre 700.000 le persone che seguono gli allenamenti e le ricette sulle piattaforme social dell’azienda – 50.000 ogni mese sull’Applicazione – e solo nell’ultimo mese Cotto al Dente, attraverso i suoi contenuti, ha raggiunto quasi 4 mln di utenti. L’obiettivo della startup è aiutare più persone possibili ad intraprendere e mantenere uno stile di vita più sano, per questo l’offerta non è solo pensata per utenti b2b, ma anche per il mondo corporate b2b. A tal proposito, Cotto al Dente ha da poco stretto una partnership con Up Day, smart company che opera nel mercato dei servizi alle imprese e alla persona quali buoni pasto e piani di welfare aziendale, per supportare aziende ed organizzazioni con programmi di corporate wellness.

I consigli di Cotto – gli errori da non fare quando ci si rimette in moto:



Con l’inizio della bella stagione e l’estate che si avvicina, si ha indubbiamente più voglia di muoversi e di cominciare a mettersi in forma in vista della (tanto temuta) prova costume. Tuttavia, tra l’inverno e gli isolamenti da Covid-19, tornare all’attività fisica dopo un lungo periodo di sedentarietà non è affatto semplice ed esente da rischi. Per questo motivo, Cotto al Dente ha messo a disposizione un piano di allenamento “Beginner” – disponibile sull’applicazione – adatto a chiunque desideri ricominciare o iniziare a fare sport con attività di leggera intensità, caratterizzata da stretching e workouts di tonificazione, potenziamento a corpo libero, per poi aumentare gradualmente l’intensità. Tali esercizi sono pensati per ritrovare la motivazione, creare una sana routine e abbandonare le abitudini sedentarie; prima di iniziare, però, bisogna ricordare alcuni semplici consigli:

Qualità meglio di quantità



Quando si intraprende un’attività fisica, bisogna tener conto dell’approccio qualità-quantità: è importante essere costanti nell’allenamento e allo stesso tempo consapevoli dei nostri limiti. Molto più efficace è un allenamento svolto bene, alla giusta intensità e dando il massimo piuttosto che un eccessivo sforzo prolungato nel tempo caratterizzato da un’esecuzione degli esercizi approssimativa e frettolosa.

Seguire sempre la sequenza degli esercizi



L’ordine degli esercizi eseguiti durante una sessione di allenamento può influenzare la prestazione, prevenendo gli infortuni e massimizzando la forza; perciò è fondamentale rispettarlo. Nonostante la sequenza debba essere scelta in base agli obiettivi e alle esigenze di ognuno, tendenzialmente si prediligono prima gli esercizi complessi e impegnativi, e poi quelli più leggeri.

Fare la merenda post-workout



Quando si fa esercizio fisico regolare, mangiare dopo il workout è necessario per stare bene e godere appieno dei benefici dell’attività fisica. Ma uno spuntino non vale l’altro! Bisogna infatti scegliere accuratamente gli alimenti che ci permetteranno di seguire un regime alimentare equilibrato e di reintegrare i nutrienti che abbiamo espulso durante l’allenamento.

Non saltare il riscaldamento muscolare



Riscaldarsi prima di iniziare a fare sport è fondamentale per evitare infortuni, mettere in moto il corpo ed aumentare la resistenza alla stanchezza. Cotto al Dente mette a disposizione esercizi di riscaldamento specifici per preparare il fisico e migliorare le prestazioni.

Non fare pause eccessive o troppo brevi



Se tra un set e l’altro non ci si riposa abbastanza i muscoli non recuperano completamente e la forza finirà per risentirne. Se invece ci si ferma per un periodo di tempo troppo lungo, l’esercizio non sarà allenante. Ricorda che le pause tra un set e l’altro dovrebbero essere di circa un minuto e mezzo o meno a seconda dei gruppi muscolari allenati e delle fibre che li compongono.

Non passare da zero a cento



Dosare bene sia la frequenza che l’intensità è alla base dell’allenamento ponderato sullo stato fisico di partenza. Infatti, se sei principiante, non allenarti con esercizi difficili e pesi e attrezzi, ma inizia gradualmente – piano piano acquisterai forza e potrai incrementare la difficoltà e l’intensità dei workouts.

Per informazioni:

cottoaldente.it