Cortesie per gli ospiti Ristorante, su Real Time dal 28 marzo

Arriva il 28 marzo “Cortesie per gli Ospiti Ristorante” il nuovo spin-off di Cortesie per gli Ospiti, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:20 su REAL TIME (Canale 31).

Alla guida del programma prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia – un’inedita coppia: lo chef Roberto Valbuzzi e Ursula Seelenbacher, una delle PR e trendsetter più autorevoli in Italia.

Il programma

“Cortesie per gli Ospiti Ristorante” racconta il mondo dei «ristoranti del cuore» e dei loro clienti, mettendoli in sfida. Due coppie di clienti affezionati propongono, infatti, di mangiare ciascuna nel ristorante che amano di più, e li mettono in competizione sulla capacità di accoglienza e bravura nella preparazione delle portate offerte.

La sfida si svolge direttamente nei ristoranti: ogni coppia sceglie un ristorante cui è legata e che ritiene “unico”, e lo porta in sfida contro un’altra coppia e il ristorante da lei scelto. La prima coppia invita al proprio ristorante del cuore, la seconda ricambia l’invito: alla fine della puntata si scoprirà chi avrà proposto il posto migliore.

Gli elementi che ogni volta saranno valutati sono diversi: l’atmosfera del ristorante, la ricchezza, la coerenza e la qualità del menù, la bravura dello chef nella preparazione di ogni piatto e in particolare di quello suggerito come “irrinunciabile” dalla coppia di clienti abituali: il “piatto preferito”. A giudicare la scelta, decretando il vincitore, saranno gli stessi ospiti, e i due giudici.