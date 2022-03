Conte alle 17.30 al Quirinale da Mattarella

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il leader del M5S Giuseppe Conte alle 17.30 si recherà al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Non intendiamo uscire dal governo” ma vogliamo “dialogare con buonsenso, senza strumentalizzazioni e vogliamo il rispetto a partire da tutte le altre forze politiche” ha detto oggi il leader M5S nel corso di una diretta su Instagram.

Sul no all’incremento delle spese militari “ci hanno accusato di volere una crisi di governo. Allora inizia un ricatto: ‘se mettete in discussione questo impegno, siete fuori dal governo’. Assolutamente non vogliamo una crisi di governo. Tutte le forze politiche la smettano di accusarci di volere una crisi di governo ogni volta che il M5S pone una questione politica seria sul tavolo. Non lo accetterò più” ha scandito Conte.

Il leader M5S ha poi sottolineato: “Il premier Draghi oggi ha dichiarato che la soglia del 2024” per gli investimenti militari “non è un dogma insuperabile ma un tendenziale che può essere discusso. Allora dico: se può essere discusso, discutiamolo. Con tutte le forze politiche, responsabilmente, nell’ambito di un dibattito pubblico”.

Quanto all’alleanza con il Pd, “va avanti da tempo, abbiamo lavorato insieme e sperimentato un pacchetto importante di riforme. E’ chiaro, però, che io pretendo rispetto e dignità”, ha ribadito Conte, mettendo in chiaro: “Non siamo la succursale di un’altra forza politica”.