Confindustria alberghi e Assosistema: gas + 400% per alberghi e +800% per lavanderie

(Adnkronos) –

I rincari del gas, dell’energia elettrica e delle materie prime sono arrivati al 400% per il settore alberghiero e fino all’800% per il gas per le lavanderie industriali che si occupano del servizio di noleggio e sanificazione della biancheria negli hotel. A lanciare l’allarme sono Confindustria Alberghi e Assosistema, le due associazioni aderenti a Confindustria in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati su iniziativa di Maria Teresa Baldini (Italia Viva). Le due Associazioni, rappresentate dalla presidente di Confindustria Alberghi Maria Carmela Colaiacovo e dal vice presidente di Assosistema Marco Marchetti hanno espresso forte preoccupazione per la situazione drammatica che il settore alberghiero e uno tra i suoi principali fornitori, quello dei servizi di lavanderia industriale, stanno vivendo, a seguito dell’incontrollato aumento dei prezzi, aggravato dal recente conflitto in Ucraina.