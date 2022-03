Con Moby e Tirrenia i papa’ fanno festa per cinque giorni: 100 per 100 di sconto per un adulto accompagnato da un bambino o da un secondo adulto

(Adnkronos) – Milano, 16.03.2022 – Moby e Tirrenia, le compagnie di navigazione delle famiglie, dedicano a tutti i papà cinque giorni di festa, grazie alla promozione attiva da oggi a domenica 20 marzo, che offre il 100 per cento di sconto, al netto di tasse, diritti e competenze, sulla tariffa passaggio ponte (eventuali cabine o poltrone a pagamento) per ogni passeggero che prenota contemporaneamente a un bimbo da 4 a 11 anni o a un secondo adulto pagante.

Usufruire della promozione per la Festa del papà è facilissimo: basta prenotare contemporaneamente un adulto con un bambino (da 4 a 11 anni) oppure un secondo passeggero adulto, da oggi al 20 marzo per le partenze fino al 31 dicembre 2022 con Moby per Sardegna e Corsica e con Tirrenia per la Sicilia. Oppure, per partenze Tirrenia sulla Genova-Porto Torres e viceversa dal 13 maggio al 30 settembre e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre.

Ma la festa non finisce mai, perché questa promozione è cumulabile con tutte le altre di Moby e Tirrenia, compresa la possibilità di cambiare la data del proprio viaggio senza penali per tutte le volte che si vuole o di “sospendere” il biglietto per poi usufruirne fino al 31 dicembre 2023.

Grazie a Moby e Tirrenia, la vacanza inizia dal viaggio.

