Comunità Energetiche, partnership Sopra Steria e Henshin Group

(Adnkronos) – Sopra Steria, attiva in consulenza, servizi digitali e sviluppo software, ha stretto una partnership con Henshin Group, azienda tecnologica che ha lanciato Movens, la piattaforma open source di mobilità all’avanguardia.

Sopra Steria ha deciso di utilizzare la tecnologia Movens, integrandola nella sua nuova soluzione di governance dei sistemi energetici. In particolare, adotterà la componente Movens Eye, una piattaforma cloud basata su Internet of Energy (Ioe) progettata per una facile integrazione con un’ampia varietà di batterie e altri device, sia in configurazione stazionaria che di bordo, in grado di dialogare con la piattaforma software di gestione energetica sviluppata da Sopra Steria e capace di integrarsi in una smart grid.

La piattaforma sviluppata da Sopra Steria e Henshin Group fornisce una soluzione efficace per la gestione di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumatori costituiti da cittadini, istituzioni e aziende, fornendo gli strumenti necessari che consentono un migliore sfruttamento dell’energia, il monitoraggio e l’ottimizzare della condivisione nell’ambito della comunità per la massimizzazione di risparmi e incentivi, abilitando al tempo stesso elementi di flessibilità propri delle smart grid.