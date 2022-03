Comune Pollica e Future Food Institute, raccolta fondi per rifugiati ucraini

(Adnkronos) – Il Comune di Pollica e Future Food Institute, in collaborazione con Mygrants, Rareche Cilento e Cooperativa Nuovo Cilento, si uniscono alla campagna di raccolta fondi per sostenere i migranti in fuga dall’Ucraina. Oggi e domani, in occasione della Pollica Digital Week, al Castello dei Principi Capano, la comunità di Pollica trasformerà il pranzo di comunità in un convivo di raccolta fondi per sostenere la campagna Gofund me di Mygrants.

Il Comune di Pollica metterà a disposizione del progetto, pensato in collaborazione con il Future Food Institute, il Castello dei Principi Capano per organizzare corsi professionalizzati in campo agroalimentare rivolti alle donne ucraine e attività di formazione per i bambini.