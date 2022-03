Come scegliere un materasso: gli errori da evitare 

Scegliere un materasso non è per niente facile, in quanto per acquistare il prodotto che fa davvero al nostro caso è importante fare diverse valutazioni. I criteri su come scegliere un materasso adeguato alle nostre esigenze, sono:

dimensioni del materasso in relazione alla stanza in cui desideriamo collocarlo;

spessore;

comodità del materiale impiegato;

longevità;

elasticità e non durezza;

ipoallergenicità;

rapporto qualità-prezzo.

Materasso in lattice: cosa sapere

Il materiale senza dubbio è uno degli aspetti che devono essere maggiormente presi in considerazione, infatti determina ampiamente la qualità del sonno e contribuisce a regolare meglio il ritmo circadiano .

Il lattice insieme al memory e water foam, è senza dubbio uno dei materiali migliori. Questo materiale è incredibile e si ottiene da una resina proveniente dal fusto dell’albero della canfora. Dopo essere lavorata in laboratorio, la resina assume una consistenza lattiginosa.

Il materasso in lattice risulta:

elastico;

fresco e leggero;

altamente ipoallergenico;

traspirante;

di sostegno a tutte le parti del corpo.

Materassi ortopedici: peculiarità e vantaggi

Quando scegliamo un materasso dobbiamo anche considerare se necessitiamo o meno di un materasso ergonomico oppure ortopedico. Quest’ultimo solitamente viene consigliato da un medico, al fine di correggere posizioni scorrette durante la notte che hanno portato alla formazione di dolori e problemi alla schiena. Sul mercato esistono diversi materassi ortopedici, la cosa importante è acquistare un prodotto che presenti un grado medio di durezza. Infatti le ricerche scientifiche più recenti hanno dimostrato che materassi troppo rigidi, possono provocare dolori e irrigidimenti di collo e schiena. Il miglior materiale per un materasso ortopedico è senza dubbio il water foam.

Materasso ergonomico: vantaggi

Il materasso ergonomico si contraddistingue per la sua adattabilità alle diverse parti del corpo, le quali esercitano sul materasso pressioni di valore diverso. I prodotti più innovativi sul mercato sono in questo caso realizzati in memory foam o waterfoam. Ma non solo infatti esistono anche soluzioni ergonomiche in lattice. In base ai nostri gusti e alla nostra idea di comfort, possiamo quindi scegliere all’interno di un ampio spettro di proposte. Su www.emma-materasso.it possiamo trovare diverse soluzioni, inoltre con un rapporto qualità-prezzo ottimo. In particolare quando dobbiamo acquistare un materasso di tipo ergonomico dobbiamo prendere in considerazione aspetti ancora più specifici. Vediamo di seguito di cosa si tratta:

Rigidità equilibrata;

Estrema adattabilità alle forme del corpo;

Riduzione dei punti di pressione su colonna vertebrale e articolazioni;

Materiali impiegati di alta qualità, meglio se memory o water foam;

Traspirabilità elevata.

Materasso antidecubito: modelli specifici confortevoli

Possiamo trovare in vendita anche materassi ad aria e ad acqua, destinati ai malati di lunga degenza che sono purtroppo obbligati a rimanere a letto. Nello specifico si tratta di materassi antidecupido. Alcuni modelli sono estremamente innovativi, e sfruttano diversi tipi di tecnologia a seconda del grado di problematicità. Si passa quindi da semplici modelli a schiuma, a complessi sistemi ad aria con pressione continua o alternata. Ma non solo, infatti possiamo anche trovare materassi antidecupido in gel. In questi casi le valutazioni da fare sono molto più mirate e prendono in considerazione molti elementi. Il materiale è decisivo, ma dobbiamo anche considerare il rapporto tra i tipi di tecnologia impiegati e lo stato del soggetto. Ovviamente anche qui non bisogna comprare un materasso troppo rigido.

Materassi combinati: cosa sono e quando vanno acquistati

I materassi combinati sono quelli che troviamo maggiormente sul mercato, senza nemmeno accorgercene. Si tratta di materassi che presentano una struttura interna composta da vari strati di materiali diversi. Strati che conferiscono diverse proprietà e livelli di comodità differenti. Questo significa ad esempio, che è possibile acquistare un materasso costituito da un primo strato di memory foam e due strati di lattice. Oppure un materasso costituito sia da memory che da water foam. In questo ultimo caso il water foam conferisce non solo morbidezza, ma un grado maggiore di traspirabilità.

Il prodotto che andremo a comprare conserva e manifesta le proprietà di tutti i materiali coinvolti. Esistono materassi combinati di qualità e altri che invece introducono materiali a basso costo, proponendo materassi in memory o lattice. Bisogna quindi stare attenti alla composizione del nostro materasso, si consiglia infatti di leggere sempre quali sono i materiali impiegati. Anche e soprattutto per quei soggetti allergici, che sono più sensibili all’impiego di alcuni materiali.