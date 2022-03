Come riconoscere un vero Rolex a colpo d’occhio 

Sempre più persone desiderano investire nell’acquisto di orologi di lusso e, tra questi, il marchio più noto e più apprezzato è sicuramente Rolex. Per chi si stesse approcciando per la prima volta a questo mercato è importante capire che la forte domanda coincide non solo con un’elevata specializzazione dell’offerta.

Occhio a dove compri

Maggiore è l’interesse per tale mercato e maggiori saranno i sedicenti truffatori che provano ad adescare collezionisti alle prime armi desiderosi di acquistare Rolex a buon mercato. Se vuoi andare sul sicuro e sapere dove acquistare Rolex nuovi in vendita ti suggeriamo prima di tutto di rivolgerti a canali di vendita autorizzati, evitando scorciatoie e rivenditori “frettolosi” che non sono in grado di fornirti alcuna garanzia.

La stessa Rolex è consapevole di essere un’azienda desiderata e conosciuta per la quale il fenomeno della contraffazione costituisce sicuramente un aspetto da non sottovalutare. Per riconoscere un prodotto autentico, oltre ad affidarsi a rivenditori autorizzati, suggeriamo di imparare ad osservare attentamente l’orologio a partire dai dettagli più minuziosi. In particolare i caratteri di un originale sono regolari, lucidi e mai sparpagliati, macchiati o caratterizzati da errori di ortografia.

Il prezzo è significativo

Inoltre è opportuno ricordare che il prezzo non potrà mai essere stracciato perché parliamo di orologi di lusso che, anche per modelli dal valore minimo, non contemplano cifre al di sotto dei quattromila euro. Certo ci sono delle eccezioni ma se ne trovassi uno a duecento euro sarebbe il caso di non proseguire nell’acquisto perché è un prezzo decisamente anomalo.

C’è poi un trucchetto per individuare orologi veri, che richiede solamente l’utilizzo del tuo orecchio. Difatti se avvicini la cassa e ascolti il movimento della meccanica interna non sentirai forti ticchettii dal momento che i componenti originali sono fluidi e quasi del tutto impercettibili.

Dettagli di autenticità

Poi passa ad analizzare la corona, un elemento con il quale carichi l’orologio e che apparirà sempre ruvida al tatto. Se è liscia significa che l’orologio è contraffatto. Sui Rolex usciti ultimamente, invece, il tratto di riconoscimento è la corona del logo incisa al laser sul lato a ore sei del vetrino.

La lente di ingrandimento sul datario, invece, deve essere rigorosamente Cyclops. La riconosci dall’efficacia dell’ingrandimento sui caratteri e anche dall’aspetto leggermente convesso e in rilievo.

Controlla anche il tipo di movimento che sarà sempre meccanico, salvo pochissime rarità al quarzo dal costo di diverse migliaia di euro. Sono note pochissime versioni di Rolex originali al quarzo dagli albori dell’azienda, per cui questo è un altro tratto distintivo.

Numero di serie e incisioni di autenticità

Infine puoi sempre controllare il numero di serie, l’elemento di riconoscimento DOC per capire se quello che hai dinanzi è un vero Rolex. Difatti ogni Rolex è contrassegnato sempre da nome del modello e numero di serie incisi nel metallo e posizionati in modo simmetrico tra loro. Questa caratteristica permette di catturare la luce e di poter leggere distintamente sul quadro anche quando l’orologio viene inclinato.

Il numero di serie è posizionato a ore sei mentre nei più recenti lo trovi sulla lunetta interna. Idem per il nome del modello che, invece, è inciso a ore 12. Sopra il nome troverai anche l’incisione “Original Rolex Design” che è resa visibile solo quando viene rimosso il cinturino.