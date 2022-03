Caparezza: é online il video di “Come Pripyat”

E’ disponibile su youtube Il video di “Come Pripyat”, singolo di Caparezza estratto dall’album “Exuvia”.

Il video, diretto da Fabrizio Conte, è stato girato in collaborazione con l’associazione culturale “Ascosi Lasciti”

Il video di “Come Pripyat” è online sul mio canale YouTube (telecaparezza). Questa canzone parla di mutazione e di spaesamento. Racconta la mia solitudine in una realtà che, trasformandosi, ha disatteso ogni aspettativa. Qualche anno fa ero convinto di parlare al mondo, oggi mi sembra di parlare a vuoto, un vuoto che trova nella città fantasma di Pripyat la metafora perfetta. Per realizzare il video, io e il regista Fabrizio Conte, ci siamo avvalsi dell’aiuto e dell’esperienza di Ascosi Lasciti, un’associazione per appassionati di urbex (urban exploration). I ragazzi di Ascosi Lasciti hanno pianificato per noi un tragitto di 3 giorni, durante i quali ho visitato i luoghi abbandonati e decadenti che vedrete nel video.

Ovviamente la canzone (pubblicata l’anno scorso) e il video (programmato 2 mesi fa) non si riferiscono in alcun modo ai conflitti in corso.

Caparezza