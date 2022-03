Come cercano casa in affitto gli italiani? Curiosità sui moderni metodi di ricerca

Chi cerca una casa in affitto sa bene quanto possa essere difficile trovare l’occasione giusta che consenta di realizzare i propri desideri. Fra i tanti classici annunci immobiliari, sembra quasi un’utopia riuscire a trovare qualcosa di decente e scoprire un’abitazione idonea per le proprie esigenze. Ecco perché tanti italiani oggi si sono ingegnati e hanno stravolto il metodo di ricerca “tradizionale”.

La maggior parte delle persone oggi infatti si rivolge a canali alternativi per trovare una casa in affitto: praticità, chiarezza e velocità sono tre fattori che determinano una buona transazione, e le possibilità di fare un buon affare si moltiplicano. Tuttavia il web ci propone quasi infiniti mezzi, quindi non è affatto semplice orientarsi. Quali sono i metodi di ricerca moderni che aiutano a ottimizzare tempo e risorse nella ricerca di una casa in affitto? Vediamoli insieme.

Le ricerche di una casa in affitto tradizionali

Premettiamo che “tradizionale”, non significa “non efficace”. Si può sempre trovare una casa in affitto con il buon vecchio giornale di annunci locali! Tra i metodi tradizionali preferiti dagli italiani c’è prima di tutto la classica agenzia immobiliare che ospita i clienti nei propri uffici e propone loro un numero di case in affitto da visitare.

Altre persone invece preferiscono chiedere ad amici e familiari, per sapere se hanno qualche contatto con proprietari che desiderano dare in affitto un appartamento, per esempio. Inoltre, anche se sempre meno frequente, c’è ancora chi sfoglia il giornale locale nella sezione delle offerte di case in affitto per trovare una buona occasione. In alternativa, qualcuno visita passeggiando la zona dove vorrebbe vivere cercando meticolosamente i cartelli “affittasi” affissi su palazzi e case.

Tutti questi metodi sono plausibili e ancora utilizzati dagli italiani, ma hanno indiscutibilmente alcuni inconvenienti. Le agenzie immobiliari, per esempio, per quanto affidabili, si occupano più facilmente delle compravendite e le richieste di affitto vengono considerate meno importanti. Gli annunci sui giornali invece possono dimostrarsi essere già datati, e quindi le case più interessanti già affittate. È innegabile che la perdita di tempo e di occasioni può essere davvero frustrante. Ma ci sono nuovi metodi ai quali affidarsi, e gli italiani li hanno scoperti in fretta per approfittarne pienamente.

Metodi di ricerca moderni per trovare la migliore occasione d’affitto

L’avvento della tecnologia e della possibilità di raggiungere qualsiasi informazione online con un click ha portato gli italiani e prediligere Internet per la ricerca di una casa in affitto. Al web si può accedere da qualunque posto, in qualsiasi momento (anche di notte!) e da qualunque dispositivo. Basta digitare le parole chiave giuste in un motore di ricerca per trovare i migliori risultati disponibili. A quali affidarsi con la probabilità di avere più successo?

Le piattaforme specializzate

Le piattaforme online specializzate in locazioni sono sicuramente le più battute dagli italiani che cercano case in affitto. Non tutte sono uguali però! Tra i portali di annunci più moderni troviamo Rentola, che dà all’inquilino vari metodi per la ricerca di un appartamento. Oltre a offrire selezioni degli affitti migliori per fascia di prezzo e per località, propone a chi cerca casa di inserire una scheda con le sue proprie informazioni personali ed esigenze, in modo che venga sottoposta ai proprietari e alle agenzie immobiliari che cercano inquilini e non vogliono perditempo.

Inoltre, l’uso di simili piattaforme specializzate permette agli italiani di trovare quasi tutte le varie proprietà disponibili sul mercato in un solo posto. È così diventato sempre più facile incontrare un nuovo appartamento in affitto online a seconda delle proprie esigenze personali e utilizzare i vari filtri messi a disposizione da questi siti per trovare rapidamente la casa dei sogni.

I social network

Gli italiani amano i social network e quindi perché mai non dovrebbero usarli anche per trovare casa in affitto? Spesso è un metodo scelto da chi desidera bypassare gli intermediari e fare ricerche per conto proprio.

Entrati a pieno titolo nelle nostre vite e nella nostra quotidianità, Facebook e Instagram, fra i social network più attivi, offrono innumerevoli opportunità di diffondere la propria voce e di trovare le soluzioni ideali che corrispondono alla propria ricerca. Il numero dei contatti ai quali rivolgersi per ottenere informazioni su case disponibili in affitto, prezzi, condizioni e quant’altro si è moltiplicato ormai quasi all’infinito rispetto al passato. Insomma, il buon vecchio “passaparola” che si faceva in piazza o al bar oggi si sposta sui social network e offre la possibilità di scoprire occasioni in affitto uniche grazie semplicemente a un po’ di chiacchiere fra i tanti utenti partecipanti a uno stesso gruppo.

Perché gli italiani hanno cambiato il loro modo di cercare case in affitto?

Prima di tutto, trovare una casa in affitto online è più semplice grazie ai moderni metodi di ricerca. È importante sottolineare la comodità che le piattaforme di annunci online offrono: senza spostarsi da casa si possono scremare tutte le abitazioni di proprio interesse selezionando i parametri preferiti, fra zona, metratura, tipologia di immobile, canone d’affitto, per poi approfondire le opzioni migliori contattando il proprietario.

Le opportunità d’affitto trovate tramite i social network si rivelano quasi sempre molto interessanti e meritevoli di ulteriori approfondimenti, grazie al supporto disinteressato dei membri delle tante community online che si adoperano spesso per aiutare gli utenti.

Infine, un aspetto da non sottovalutare è il risparmio di tempo e a volte di denaro che l’utilizzo di questi metodi comporta rispetto per esempio a una classica agenzia o alla caccia al cartello “affittasi”. La fortuna servirà sempre, diciamo solo che oggi gli italiani hanno trovato più strade dove poterla incontrare!