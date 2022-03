Combatti con la nuova classe Cannoneer in MapleStory M

Impugna un micidiale cannone a mano a fianco di una scimmia di supporto attacco con la nuova classe di personaggi dell’MMORPG per dispositivi mobili

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Questa settimana, MapleStory M, l’MMORPG per dispositivi mobile gratuito di Nexon, ha aggiunto il Cannoneer, una nuova classe esplosiva e mortale accompagnata da una scimmia giocosa che fornisce supporto negli attacchi. Una serie di eventi celebrativi per raggiungere nuovi livelli segnano l’arrivo del Cannoneer, insieme a una nuova stagione del Daisy Style Festival, dove i Mapler su dispositivi mobili hanno la possibilità di guadagnare premi facendo colpo sui compagni di gioco con il proprio gusto nel vestire.





Il Cannoneer usa la sua arma, un letale cannone a mano forgiato dall’inventore residente del Nautilus, per infliggere danni massicci con un attacco ad ampio raggio. Questo potente pirata è accompagnato dal suo migliore amico, una scimmia con cui ha fatto amicizia su Coco Island, che gli fornisce supporto in combattimento. Oltre a infliggere danni, il Cannoneer può usare la sua skill Pirate Blessing per potenziare gli altri personaggi nello stesso gruppo.

Questa classe entra nei ranghi di MapleStory M con tre eventi celebrativi per sostenere il passaggio di livelli dei nuovi Cannoneer e dei loro adorabili compagni primati:

Evento Cannoneer On-Time: accedi dal 16 al 23 marzo per ricevere premi tra cui coupon per lo slot dei personaggi, biglietti per le auto-battaglie, pacchetti di animali domestici e altro ancora!

Evento Cannoneer Mega Burning: dal 16 marzo al 19 aprile, i Mapler possono selezionare un personaggio come Mega Burning Character che riceverà 2 livelli aggiuntivi ogni volta che salirà di livello.

Missione Cannoneer Growth Support: dal 16 marzo al 19 aprile, i personaggi Cannoneer possono tentare diverse missioni per ricevere diversi premi che sosterranno il loro passaggio ai livelli successivi. Oltre alle ricompense incentrate sul passaggio di livello, il completamento di certe missioni fornirà al Cannoneer anche elementi cosmetici esclusivi.

Questo aggiornamento segna anche l’inizio della seconda stagione del Daisy Style Festival, che durerà fino al 30 marzo. Questa gara di moda invita i Mapler a registrare i propri personaggi per esibirne lo stile e giudicare gli stili degli altri giocatori. I premi, tra cui monete coniate per l’evento, titoli e altro ancora, saranno assegnati in base al numero di voti ricevuti dagli altri Mapler. I giocatori possono votare due volte al giorno e registrare il loro stile una volta alla settimana per account.

Per maggiori informazioni su MapleStory Mvisitate la relativa pagina dell’App Store o del Google Play Store e seguite @PlayMapleM su Twitter per accedere agli ultimissimi aggiornamenti.

Informazioni su MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/

MapleStory M, lanciato il 24 luglio 2018 in tutto il mondo, porta sul dispositivo mobile il nostalgico mondo dell’MMORPG a scorrimento laterale MapleStory, fornendo le stesse infinite opzioni di personalizzazione, trame coinvolgenti ed epiche scorrerie del capobanda che i fan si attendono dalla serie leggendaria. MapleStory M ha raggiunto rapidamente 10 milioni di download nei primi 100 giorni dal suo lancio globale e ha festeggiato lo scorso anno la ricorrenza del suo 3° anniversario con 16 milioni di download a livello mondiale.

Informazioni su Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

