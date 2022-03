Claudia Gerini nel poster ufficiale di TAPIRULÀN, in anteprima mondiale al Bifest 2022

Claudia Gerini è Emma nel poster ufficiale di TAPIRULÀN, il film che segna l’esordio alla regia dell’attrice romana.

Verrà presentato in anteprima mondiale, in concorso, nella sezione “Panorama Internazionale” della tredicesima edizione del Bifest- Bari International Film&Tv Festival in programma a Bari dal 26 marzo al 2 aprile. Il film arriverà, poi, nelle sale, a fine aprile.

Il film

Per Claudia Gerini TAPIRULÀN non rappresenta solo la sua opera prima, ma anche una delle prove attoriali più complesse. L’attrice veste i panni di Emma, una counselor che lavora da casa correndo ogni giorno sul suo tapis roulant. Emma sblocca le vite degli altri mentre la sua resta immobile. Non esce mai di casa, e non fa entrare nessuno nella sua vita. Ma questo illusorio equilibrio si spezza quando sua sorella, dopo 26 anni di silenzio, irrompe nella sua fortezza con una richiesta insostenibile, che costringerà Emma ad affrontare i fantasmi del passato.

“Fare la regista mi è piaciuto molto, è stata un’ esperienza entusiasmante, molto impegnativa che mi ha permesso di fare un viaggio creativo a 360°” ha affermato Claudia Gerini

Nel cast del film sono presenti – tra i vari interpreti diretti e guidati da Claudia Gerini – Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna, Daniela Virgilio, Lia Grieco, Fabio Morici, Marcello Mazzarella e Antonio Ferrante.

“TAPIRULÀN” è prodotto da Stefano Bethlen per Milano Talent Factory in associazione con Attitude e Big Tree Movie Entertainment, in associazione con Christian Candela per Identivisuals e Roberto Righi per ML, in collaborazione con Rai Cinema e in collaborazione con Sky Cinema. Il soggetto e la sceneggiatura portano le firme di Antonio Baiocco e Fabio Morici con la collaborazione di Claudia Gerini. Il produttore creativo del progetto è Fabio Guaglione, mentre lo story editor è Luca Speranzoni. I Main partner sono BuddyBank, Identivisuals, Tecnobody e Chateau d’Ax a cura di Silene Mosticchio per Tilt. Media partner, Radio Italia.