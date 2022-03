Citofonare Rai2: la puntata del 27 marzo

Valeria Marini e sua madre Gianna giocheranno, canteranno e si racconteranno a Paola Perego e Simona Ventura per la domenica di “Citofonare Rai 2“, in onda il 27 marzo alle 11.15 su Rai 2.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Con loro anche l’attore e cabarettista Giovanni Vernia, pronto ad intrattenere il pubblico tra risate e musica. Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta, inoltre, sarà a Palermo al Circolo dell’Unione per la seconda domenica dedicata alle Giornate Fai di Primavera. Simon and the Stars racconterà le previsioni astrologiche della settimana. Non mancheranno il gioco dei Fagioli della Domenica e la compagnia dei simpatici vicini di casa, Cloris Brosca e Paolo Lanza.