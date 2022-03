Chi l’ha visto? La puntata dle 16 marzo

“Le avevo scritto un biglietto per dirle che era la donna più importante del mondo. L’ho trovata in un lago di sangue”.

A Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 16 marzo alle 21.20 su Rai 3, il figlio che aveva portato la mimosa alla madre Vincenza il giorno della Festa della Donna e l’ha trovata morta, uccisa dall’ex marito.

E poi la storia di Chiara, la diciannovenne di Bologna ospite in studio la scorsa settimana: “L’ha presa a pugni per amore”, dice all’inviata della trasmissione la madre dell’uomo che l’ha mandata all’ospedale.

In chiusura gli aggiornamenti su Liliana Resinovich, le richieste di aiuto dall’Ucraina e come sempre gli appelli e le segnalazioni di persone in difficoltà.