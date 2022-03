Check-Up: la puntata del 26 marzo

Nella puntata di Check-Up, il programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini, in onda sabato 26 marzo alle 11.15 su Rai 2, si parla di obesità.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, in Italia gli adulti obesi rappresentano il 10,8 per cento della popolazione.

Risponde alle domande dagli studi Rai di Napoli il professor Marco Raffaelli, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia endocrina e metabolica del Policlinico Gemelli di Roma.

In collegamento dalla sala operatoria verrà effettuato, in contemporanea all’intervista, un intervento volto a ridurre la capacità gastrica. In studio, grazie alla grafica 3D, il professor Raffaelli mostrerà le principali fasi dell’operazione.

Altro tema della puntata sarà il reflusso gastroesofageo e il professor Silvio Danese, direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, illustrerà le terapie cliniche per combattere questo fastidioso disturbo.

Come di consueto, nel corso della trasmissione i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica. Infine, la nutrizionista Renata Bracale dell’Università del Molise fornirà ai telespettatori i suggerimenti più mirati su quali sono le diete più migliori in base al grado di obesità. Ospite della puntata la giornalista e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci.