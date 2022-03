Che tempo che fa: la puntata di stasera (13 marzo)

Sarà una puntata in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina quella di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio in onda domenica 13 marzo a partire dalle 20, per l’anteprima e poi, alle 20.30 su Rai 3.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Tra gli ospiti, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e in esclusiva, l’Ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo.

E ancora, sempre in esclusiva, il regista e l’attore due volte Premio Oscar Sean Penn, per portare la sua personale testimonianza della guerra in Ucraina, dove al momento dell’invasione russa, stava girando un documentario sulle tensioni tra i due Paesi.

Ospiti anche Ricky, Gian Marco e Maria Sole Tognazzi per ricordare il padre Ugo che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 23 marzo e al quale è dedicato il documentario “La voglia matta di vivere”, in onda su Rai2 il 17 marzo.

Infine, la responsabile della Comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di “Emergency” Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e curatrice del suo libro postumo “Una persona alla volta”.