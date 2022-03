Centromarca: “Ridurre iva su beni di largo consumo e azzerare oneri sull’energia”

(Adnkronos) – Le tensioni che hanno investito pesantemente la filiera del largo consumo in tutte le sue componenti hanno spinto le associazioni dell’industria (tra cui Centromarca), della distribuzione moderna e la loro organizzazione congiunta Gs1 Italy a formulare congiuntamente precise istanze d’intervento al governo.

“I nostri obiettivi – ha rimarcato il presidente di Centromarca, Francesco Mutti, intervenendo all’incontro ‘Leadership e fiducia nell’Italia che cambia’, svoltosi oggi al Corriere della Sera – sono l’azzeramento degli oneri sull’energia per tutto il 2022, la riduzione dell’Iva sui beni di largo consumo che costituiscono il ‘carrello della spesa’ delle famiglie e la stabilizzazione del costo dei carburanti per l’autotrasporto”.

Le richieste sono state esplicitate anche attraverso annunci a tutta pagina, apparsi sui principali quotidiani. “Ci siamo attivati – ha concluso il presidente di Centromarca – per richiedere la convocazione di un tavolo governativo, che consideriamo indispensabile per avviare, come filiera, un ampio confronto sulle dinamiche in cui operiamo e individuare le soluzioni migliori per affrontare una gravissima emergenza, che può pregiudicare il futuro di componenti strategiche dell’economia italiana e quindi la competitività del nostro Paese”.