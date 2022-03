C’è Posta per te: ospiti del 5 marzo

Domani, in prima serata, l’appuntamento in tv è con “C’è Posta per Te”, programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

La “regina della tv italiana” ne è anche produttrice con la sua casa di produzione Fascino P.g.t.

Il successo televisivo targato Mediaset e Fascino e’ stato venduto e viene trasmesso da molti anni in oltre 22 Paesi nel mondo.

Gli ospiti della puntata

Questa settimana coinvolti in due storie, tre beniamini del pubblico in veste di regali eccezionali: i campioni della Nazionale e difensori della Vecchia Signora la Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

Come sempre a recapitare la posta in sella alle loro biciclette in giro per tutta l’Italia e oltre confine la squadra dei postini formata da: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano e Andrea Offredi.