Cause del mal d’orecchi e come trattarle

Svegliarsi la mattina e le orecchie ti fischiano, o non riesci a sentire nulla e ti fanno così male che non puoi toccarle. Questo è un segno che hai un mal d’orecchio. Le cause del mal d’orecchio possono essere diverse, come vedremo più avanti in modo approfondito.

È importante farsi visitare perché questo può portare a problemi di salute più seri se non vengono trattati al meglio. Tuttavia, ci sono molti modi per trattare un mal d’orecchi a casa prima che diventi troppo grave.

Cos’è il mal d’orecchi?

Il mal d’orecchio è doloroso e fastidioso. L’orecchio è un organo sensibile e qualsiasi lesione minore può causare un mal d’orecchi, ma il modo più comune in cui le persone hanno mal d’orecchi è a causa del liquido nell’orecchio o di un’infezione.

Di solito si verifica per uno dei due motivi seguenti: il fluido si accumula nell’orecchio medio a causa di un raffreddore, allergie o problemi al seno, oppure batteri o virus.

Le cause del mal d’orecchi

Ci sono molti fattori che possono provocare un mal d’orecchio. Può essere causato da un accumulo di liquido, da un’infezione o da un trauma nel canale uditivo. Il mal d’orecchi può anche essere dovuto a una reazione allergica o a un’infezione virale come il raffreddore o l’influenza.

Quando si ha un mal d’orecchi, è importante capire cosa lo ha causato in modo da sapere come trattarlo.

Infezione

Le infezioni dell’orecchio sono la causa più comune del mal d’orecchio. Possono essere causate da batteri, virus o funghi. L’infezione fa gonfiare il timpano e diventa doloroso. Uno dei sintomi più comuni è un tappo dietro l’orecchio che blocca l’apertura del canale uditivo.

Ci sono molti farmaci che si possono usare per trattare le infezioni dell’orecchio. È importante farsi curare subito perché può portare alla perdita dell’udito se non trattata. Se non sei sicuro di cosa fare, consulta un medico prima di provare qualsiasi rimedio da solo.

Allergie e sinusite

Le allergie sono una delle cause più comuni di mal d’orecchi, quindi se hai una storia di allergie, sappi che i tuoi sintomi possono facilmente peggiorare e portare a un mal d’orecchi. Anche se non hai una storia, questo può accadere con tutti i tipi di allergie. Se sospetti che le allergie o la sinusite stiano causando il tuo mal d’orecchi, ci sono alcune medicine per alleviare il tuo naso bloccato e i seni gonfi che ti aiuteranno anche a cancellare il dolore.

Orecchio del nuotatore

La causa più comune del mal d’orecchi è l’orecchio del nuotatore (aka otite esterna). Questo tipo di mal d’orecchio è causato dall’acqua che entra nel canale auricolare, il che porta a un’infezione. I sintomi sono dolore, infiammazione e scarico dall’orecchio. Il trattamento per questo tipo di mal d’orecchio è un impacco caldo o una pomata antibiotica nell’orecchio.

Eccesso di cerume nelle orecchie

Il cerume è una sostanza naturale che aiuta a mantenere le orecchie umide e pulite. Tuttavia, quando il cerume si accumula può bloccare il canale uditivo e causare dolore. Per evitare questo, è necessario rimuovere il cerume in eccesso dalle orecchie. Questo può essere fatto usando dei batuffoli di cotone per rotolare via il cerume, o usando perossido di idrogeno nelle orecchie.

Come trattare il mal d’orecchi

Il mal d’orecchi può essere estremamente doloroso. Fortunatamente, ci sono molte cose che si possono fare per liberarsene. Ci sono molti rimedi casalinghi diversi che puoi provare per trattare un mal d’orecchi prima che diventi troppo serio. Dovresti vedere un medico se il mal d’orecchi persiste per più di 2-3 giorni o se si verificano altri sintomi come febbre, dolore alla deglutizione o scarico dall’orecchio.