Caso Orsini, Barachini: “Rai valorizzi competenze interne”

(Adnkronos) – “Ritengo che Rai abbia al suo interno le competenze per raccontare in maniera completa e approfondita il conflitto internazionale. Il ricorso a personale esterno deve essere limitato a contributi tecnici e specializzati di alto valore tenendo in considerazione anche la situazione finanziaria del servizio pubblico, non florida”. Il presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, commenta con l’Adnkronos il caso Orsini, dopo che la direzione di Rai 3, d’intesa con l’amministratore delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma ‘Cartabianca’ che prevedeva un compenso per la presenza del Professor Alessandro Orsini nella trasmissione. Decisione rispetto alla quale la conduttrice e autrice di ‘Cartabianca’ Bianca Berlinguer ha fatto sapere di non essere stata consultata e contestualmente, sui social, il direttore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss, Alessandro Orsini ha dato la sua disponibilità pronto a parteciparvi gratuitamente.

“Su tematiche drammatiche come la guerra in Ucraina è corretto ricostruire la complessità, ma non cercare il contraddittorio ai fini di intrattenimento”, avverte il presidente della Bicamerale.