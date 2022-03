Caro carburante, rincari fino al 60% in un anno: per famiglie 900 euro in più

(Adnkronos) – Caro carburante: oggi il prezzo del diesel è più alto di circa il 60% rispetto a febbraio 2021, mentre l’aumento è del 46% per un pieno di benzina. E’ quanto emerge da un’analisi di Facile.it. In base alle simulazioni del comparatore di tariffe, la spesa annua stimata per un nucleo familiare medio arriverebbe ad essere maggiore di quasi 900 euro rispetto a febbraio 2021.

Inoltre, considerando i chilometri percorsi annualmente da un tassista alla guida di una vettura ibrida-benzina in una grande città, la spesa totale annua media è passata dai 2.040 euro di febbraio 2021 ai 3.133 euro di marzo 2022. Non va meglio ad un autotrasportatore che, per un viaggio andata e ritorno Torino-Palermo, attualmente deve mettere a budget all’incirca 1.664 euro, contro i 1.037 euro di febbraio 2021.