Caro bici: tra prezzi alle stelle e ritardi nelle consegne, il pre-ordine diventa la norma

(Adnkronos) – Milano, 10 Marzo 2022. Il 2022 non si è aperto certo con notizie positive per gli appassionati di bike, che già l’anno precedente avevano dovuto fare i conti con l’aumento vertiginoso dei prezzi ai quali si sono aggiunti anche ritardi considerevoli nelle consegne. Il mercato delle biciclette è insomma cambiato repentinamente dopo la pandemia, per varie ragioni. Da un lato, il Covid ha accelerato la domanda che ha conosciuto un vero e proprio boom in questi ultimi anni. La produzione dunque non è riuscita ad assecondare le richieste, cresciute troppo velocemente. A questo si sono aggiunti gli aumenti dei prezzi delle materie prime, così come quelli dei trasporti che hanno complicato ulteriormente la situazione. Ad oggi quindi acquistare una bicicletta può rivelarsi un’odissea: non solo per il caro prezzi ma anche per i ritardi nelle consegne, ancora decisamente rilevanti.

Tutto ciò ha spinto alcuni rivenditori ad adottare soluzioni alternative, con l’obiettivo di agevolare l’acquisto per i clienti. Marco Bindini di Sportissimo, uno dei principali rivenditori Pinarello in Italia, ci ha raccontato come il suo store è riuscito a gestire la situazione.

La formula del pre-ordine diventa la norma per l’acquisto di bici nel 2022



Il rivenditore Pinarello Sportissimo ha innanzitutto adottato la formula del pre-ordine, che è diventata ormai la norma nel 2022. Moltissimi modelli di biciclette sono infatti introvabili, perché le stesse case madri sono in ritardo con la produzione. Reperire le materie prime è ancora difficile per via del Covid, che ha dato una sferzata non indifferente a molti settori e non ha lasciato indenne nemmeno quello delle bike. Sportissimo ha scelto di adottare la formula del preordine con anticipo del 10%, per agevolare l’esperienza di acquisto del cliente ed evitargli un esborso eccessivo prima della consegna effettiva della merce. Oggi funziona così quindi: chi desidera acquistare una bike deve per forza di cose ordinarla.



In quanto rivenditore autorizzato Pinarello, Sportissimo può fortunatamente contare sul metodo Toyota adottato dalla casa costruttrice trevigiana, il quale mira ad accelerare notevolmente i tempi di produzione tenendo i componenti grezzi in stock. Questo consente di accorciare le tempistiche di consegna, riducendo la dipendenza da eventuali problemi logistici di approvvigionamento, con un ovvio vantaggio per il cliente che effettua il pre-ordine.

Finanziamenti a tasso 0 per far fronte all’aumento dei prezzi



Sportissimo ha deciso di adottare una soluzione anche per consentire ai clienti di fare fronte all’aumento dei prezzi delle biciclette, che come abbiamo accennato rappresenta un vero problema e proseguirà anche nel prossimo futuro. Questo rivenditore Pinarello, per agevolare ulteriormente il cliente, propone una offerta di finanziamenti a tasso 0 in collaborazione con Findomestic. Ciò significa che è possibile ad esempio acquistare la Nytro Grinta e pagarla in 20 comode rate da meno di 200 euro al mese, senza sostenere alcun interesse.

Così come il pre-ordine, anche il finanziamento sta diventando una consuetudine diffusa su tutte le fasce di prezzo ed i modelli di biciclette. D’altronde, il mercato è cambiato ed occorre adeguarsi. Questo Sportissimo l’ha compreso sin da subito, perché da sempre la soddisfazione del cliente viene prima di qualsiasi altra cosa. Trovare delle soluzioni che agevolino l’acquisto è dunque un vero e proprio dovere per i rivenditori più seri.

