Camperizzare un van: tutto quello che c’è da sapere

Il modo di viaggiare è in continuo cambiamento; oggi giorno molte persone si avvalgono di mezzi di trasporto “alternativi” per condurre viaggi e vacanze all’insegna dell’on the road e il primo stimolo che trovano per questo desiderio è proprio dal disporre di un van, un autobus o minibus da poter trasformare e convertire in camper.

Molto spesso chi possiede questi veicoli e ha il desiderio di convertirli in camper, incorre in una serie di problematiche legate principalmente all’aspetto burocratico. L’Italia, a differenza di altri paesi d’oltre oceano, come l’America o il Canada, ha regole più rigide riguardo l’omologazione dei veicoli, convertiti poi a camper.

Cosa dice la legge Italiana

Il codice della strada fa una differenza tra due tipologie di veicoli: la categoria M1, che riguarda il trasporto di persone su quattro ruote e con una capienza massima di 9 posti a sedere e la categoria N1 che comprende il trasporto di merci, aventi almeno 4 ruote e una massa che non superi le 3 tonnellate e mezzo.

La legge italiana specifica che è proibito il passaggio dei veicoli facenti parti della categoria N1 alla categoria M1, a meno che il mezzo non sia stato immatricolato in precedenza come M1.

Quindi, solo in quest’ultimo caso sarà possibile omologare un furgone o un van camperizzato.

Darsi sempre un budget

I costi che riguardano la conversione di un veicolo in camper possono essere di svariata natura. E’ sempre consigliabile imporsi un budget limite, oltre il quale non voler sforare. Nel momento in cui si pensa di avere una sufficiente manualità e di volersi adoperare per una trasformazione fai da te, i costi, per attrezzi e kit per camperizzare, possono variare dai 1000 ai 3,500 euro, a seconda delle modifiche da voler apportare. Per veicoli più elaborati, come autobus o minibus, dove ci sarà necessariamente bisogno di un aiuto più professionale e competente, i costi possono arrivare anche a 10.000 euro.

Camperizzare un Van

Il van, così come il furgone compatto, è sicuramente la tipologia più versatile di veicolo che si presta a svariate modifiche ed è anche il perfetto compromesso tra spazio interno, che risulterà vivibile, e autonomia nella guida e nel movimento. Camperizzare van è possibile, disponendo di cucina, frigorifero e bagno. Sono gli ideali per chi decide di percorrere itinerari molto lunghi, ma che comprendano anche strade più strette, in spazi più limitati.

Autobus e minibus: progettare l’allestimento

Autobus e minibus rappresentano sicuramente la scelta giusta per chi voglia percorrere molti km senza rinunciare all’agilità di movimento, per alcuni modelli, e alle comodità che gli interni possono offrire. Nel momento in cui si effettua un progetto, l’abitacolo dovrà essere totalmente vuoto e pulito, rimuovendo tutti i rivestimenti ed effettuando un approfondito trattamento antiruggine. A seconda dello spazio che si ha a disposizione, si può decidere se optare per una dinette che si trasformi in letto matrimoniale o addirittura optare per una dinette più piccola, ma fissa, e avere un letto sempre pronto a disposizione.

Sulla base di questi due elementi, si potrà poi continuare a collocare, negli spazi restanti, gli elementi della cucina e del bagno, cercando, in quest’ultimo caso, di trovare la soluzione più idonea e comoda per creare un piano doccia nello stesso perimetro in cui è installato il water da campeggio.

Infine, dopo la predisposizione dell’illuminazione e cablaggio, sarà necessario un’accurata sigillatura del camper, onde evitare che le guarnizioni possano cedere provocando infiltrazioni.