CAMPAGNA HUBLOT KYLIAN MBAPPÉ

NYON, Svizzera, 15 marzo 2022 /PRNewswire/ — Kylian Mbappé, considerato uno dei migliori calciatori al mondo, incarna la potenza dei sogni e della passione, alimentata dalla sua gioventù e confermata dai suoi numerosi successi. Davanti all’obiettivo di Ezra Petronio, direttore artistico dalle molteplici competenze, la sua eccellenza si esprime in un’estetica senza trucchi, una modernità priva di artifici. Questo giocatore di livello e fama internazionali, noto per la sua intelligenza di gioco, la sua energia e la sua costanza, è la vera icona del calcio mondiale; tuttavia, è l’intensità del suo sguardo schietto e la sua semplicità che il fotografo di fama internazionale ha scelto di catturare per questa nuova campagna pubblicitaria Hublot.

Un trio riunito da una condivisione di valori tra i quali la ricerca della perfezione, la creatività, il lavoro e l’integrità maturati dal tempo.

“Sono felice di essermi lasciato andare durante queste sessioni di lavoro, di essermi avvicinato al rapporto dell’uomo con il tempo. Amo la semplicità e le cose belle che durano e hanno un’anima.” – KYLIAN MBAPPÉ, GIOCATORE DI CALCIO INTERNAZIONALE

“Kylian, ambasciatore del brand, è apprezzato da tutti per la sua eccellenza in campo e la sua umiltà fuori dal campo. Ezra è un perfezionista, con una visione creativa inconfondibile, in quanto attinge la sua ispirazione da tutte le arti creative. Le loro posizioni rispecchiano la filosofia di Hublot, siamo quindi entusiasti di averli riuniti per questa campagna.” – RICARDO GUADALUPE, CEO HUBLOT

“Quello che mi prefiggo quando realizzo un ritratto, è cogliere quella scintilla che caratterizza ognuno di noi, qualunque essa sia. E per suscitare un’emozione in coloro che lo guarderanno, niente deve distogliere il loro sguardo dall’essenziale.

“Quel che mi affascina in Kylian, oltre alla sua creatività, il suo virtuosismo e la perfezione della sua arte, sono la passione, l’intelligenza e la forza interiore che lo animano”. – EZRA PETRONIO, DIRETTORE ARTISTICO

HUBLOT

Fondata in Svizzera nel 1980, HUBLOT si distingue per il suo approccio innovativo e pioneristico, iniziato con la scelta di combinare oro e caucciù: l'”Arte della Fusione” nasce dall’immaginazione visionaria del suo Presidente, Jean-Claude Biver ed è animata dalla forza propulsiva di Ricardo Guadalupe, CEO del brand dal 2012.

La nascita dell’iconico modello Big Bang nel 2005, vincitore di numerosi premi, ha aperto la strada a nuove collezioni di punta (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) con complicazioni semplici o più sofisticate, che testimoniano l’eccezionale DNA della manifattura orologiera svizzera, protagonista di una crescita folgorante.

Attenta a preservare i suoi savoir-faire tradizionali e guidata dalla filosofia “Be First, Different and Unique”, la Maison svizzera dà prova di una costante ricerca d’avanguardia, attraverso i suoi materiali innovativi (l’oro inscalfibile Magic Gold, le ceramiche dai colori vivaci e lo zaffiro), e la creazione di movimenti di manifattura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Oggi HUBLOT si proietta verso un futuro visionario per una Maison di Alta Orologeria: quello della collaborazione con i grandi eventi del nostro tempo (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) e con i più brillanti ambasciatori del momento (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Scopri il mondo di HUBLOT nella nostra rete di boutique nelle città più grandi del mondo: Ginevra, Parigi, Londra, New York, Hong Kong, Dubai, Tokyo, Singapore, Zurigo e su HUBLOT.com



