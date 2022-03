Cagliari-Milan 0-1, rossoneri proseguono marcia in vetta

(Adnkronos) – Il Milan vince 1-0 a Cagliari nel match valido per la 30esima giornata della Serie A e prosegue la marcia in vetta alla classifica. I rossoneri salgono a 66 punti, mantengono 3 lunghezze sul Napoli e si portano a +6 sull’Inter, che deve recuperare una gara. Il Diavolo conquista il bottino pieno in Sardegna grazie al gol di Bennacer, che fa centro al 59′ con un sinistro preciso dal limite dell’area dopo la sponda perfetta di Giroud. Il Milan sfonda dopo un’ora di gioco in una sfida cominciata col piede sull’acceleratore.

La formazione di Pioli si rende pericolosa con Giroud in avvio, scheggia un palo con Kessie e spreca una colossale chance con Brahim Diaz. Il Cagliari si assesta dopo l’avvio traballante ma non riesce a rendersi pericoloso dalle parti della porta di Maignan. Dopo la stoccata di Bennacer, il Milan rimane padrone del gioco e sfiora il raddoppio con una ripartenza perfetta: Calabria ispira e va a concludere, Cragno para. Al 90′, il Milan trema: cross da destra, Pavoletti schiaccia di testa, la palla rimbalza e centra la traversa: finisce 1-0.